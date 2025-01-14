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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مؤجلات الجولة الـ19

ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي قبل مؤجلات الجولة الـ19

ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ 20، وقبل إقامة المباريات المؤجلة على مدار اليوم الثلاثاء والأربعاء.

ويشهد، اليوم الثلاثاء، مباراتي كومو ضد ميلان، وأتالانتا ضد يوفنتوس، فيما يلتقي غدا الإنتر ضد بولونيا في مؤجلات الجولة الـ 19، والتي تأجلت بسبب ارتباط الرباعي ميلان والإنتر ويوفنتوس وأتالانتا بمواجهات السوبر الإيطالي التي أقيمت بالسعودية مؤخرا وحسمها ميلان.

وكانت منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي أسدل الستار عليها مساء الإثنين، والتي شهدت تلقي فيورنتينا الخسارة أمام مونزا بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الجولة العشرون من الدوري الإيطالي فوز نابولي على هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، إنتر ميلا أمام فينيزيا بهدف، وسقط يوفنتوس في فخ التعادل مع تورينو بهدف لمثله، وتعادل ميلان مع كالياري بهدف، وتعادل أتالانتا مع أودينيزي سلبيا.

 

ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي 47 نقطة
2- انتر ميلان 43 نقطة
3- أتالانتا 42 نقطة
4- لاتسيو 36 نقطة
5- يوفنتوس 33 نقطة
6- فيورنتينا 32 نقطة
7- بولونيا 29 نقطة
8- ميلان 28 نقطة
9- أودينيزي 26 نقطة
10- روما 24 نقطة
11- جنوى 23 نقطة
12- تورينو 22 نقطة
13- ليتشي 20 نقطة
14- إمبولي 20 نقطة
15- بارما 19 نقطة
16- كومو 19 نقطة
17- هيلاس فيرونا 19 نقطة
18- كالياري 18 نقطة
19- فينيزيا 14 نقطة
20- مونزا 10 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

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