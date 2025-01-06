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رياضة

ميلان يفوز 3-2 على الإنتر ويتوج بطلا لكأس السوبر الإيطالي

ديربي الغضب بين إنتر
ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان، فيتو

كأس السوبر الإيطالي، توج فريق ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على غريمه إنتر ميلان 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 

تقدم إنتر ميلان بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق لاوتارو مارتينيز، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق مهدي طارمي، قبل أن يضيق إي سي ميلان الفارق ويحرز هدفه الأول في الدقيقة 52 عن طريق ثيو هيرنانديزـ قبل أن يتمكن كريستيان بوليسيتش من معادلة النتيجة بإحراز الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 80 

ونجح اللاعب تامي أبراهام في خطف هدف الفوز القاتل لميلان في الدقيقة 90+3 لينح فريقه لقب السوبر  الإيطالي 

مباراة إنتر ميلان أمام ميلان

وشهدت الدقيقة 15 تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء من لاعب ميلان تيجاني ريندرز ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 29 ركلة حرة لصالح ميلان من المنتصف الهجومي من الجهة اليمني نفذها تيجاني ريندرز بكرة عرضية شتتها الدفاع بعيد عن مناطق الخطورة

ةفي الدقيقة 43 ركلة ركنية لصالح إنتر من الجهة اليسري نفذها فيدريكو ديماركو بتمريرة ومن ثم عرضية ذهبت بين أحضان مايك مينيان.

احتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل ضائع، شهدت أول أهداف المباراة لصالح إنتر ميلان سجله اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45+1.

شهدت الدقيقة 48 ثاني أهداف إنتر ميلان عن طريق مهدي طارمي من كرة عرضية رائعة من الدفاع للهجوم من ستيفان دي فري إلى طارمي الذي انطلق وسددها سكنت يمين المرمى.

مباراة إنتر وميلان، فيتو
مباراة إنتر وميلان، فيتو

هدف إيه سي ميلان الأول

جاء الرد سريعا من قبل ميلان على هدف الإنتر الثاني، وفي الدقيقة 52 يحصل ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء مقابلة للمرمى نفذها ثيو بتسديدة أرضية سكنت يمين المرمى، لتصبح النتيجة 2-1 للإنتر.

وفي الدقيقة 80 ينجح ميلان في إدراك هدف التعادل الثاني من كرة عرضية من الجهة اليسري من لاعب ثيو هيرنانديز ذهب إليها بوليسيتش وسددها سكنت يمين المرمى.

تشكيل إنتر ميلان أمام ميلان

حراسة المرمى: سومير.
الدفاع: بيسيك - دي فري - باستوني.
الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهانوجلو - ميخيتريان - ديماركو.
الهجوم: لاوتارو - طارمي.

مباراة إنتر ضد ميلان، فيتو
مباراة إنتر ضد ميلان، فيتو

في المقابل، قرر سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، الاعتماد على أليكس خيمينيز في مركز الجناح الأيسر.

تشكيل ميلان أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: إيمرسون - توموري - ثياو - ثيو.

الوسط: فوفانا - موسى - ريندرز.

الهجوم: بوليسيتش - موراتا - خيمينيز.

ديربي الغضب، فيتو
ديربي الغضب، فيتو

ودخل إنتر ميلان المباراة وهو يطمح لمعادلة رقم يوفنتوس كأكثر الأندية تحقيقًا للقب السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، ويريد إنتر الحفاظ على اللقب الذي يحمله في السنوات الثلاث الماضية، من بينهم نسخة 2022 على حساب ميلان بثلاثية نظيفة.

 

 

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