أسعار الألماس فى الصاغة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الألماس، يعرف الألماس بأنه معدن الأثرياء، وكذلك يعرف بقسوته وصلابته الفائقة، بل ويعتبر من أقسى المواد الموجودة على سطح الأرض، ولذلك فإن كلمة Diamond مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "أداماس" وتعني الصلابة والقسوة.

وتستعرض “ فيتو” أسعار الألماس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، حيث سجل وزن 1 قيراط من الألماس نحو 38,137.37 جنيها.

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الماس - فيتو

الألماس واحدة من أهم الصناعات العالمية

وتعد تجارة الماس واحدة من أهم الصناعات العالمية التي تتميز بالقيمة العالية والتأثير الاقتصادي الكبير، يُستخدم الماس في صناعة المجوهرات الفاخرة والأدوات الصناعية، مما يجعله مادة ذات طلب واسع النطاق، كما تتسم هذه التجارة بالتحكم الكبير من قبل أسواق عالمية كبرى مثل بورصة الماس في بلجيكا، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعاره.

كما ان المستهلك يعرف جيدا كيف يشتري الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس، وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره.

كيف يقاس الألماس؟

الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، وإنما يقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قراريط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

كما أن عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به.

مشغولات من الألماس - فيتو

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

جاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9068 جنيها.

مشغولات من الالماس

أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

جاء سعر أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9523 جنيها.

اسورة الماس

خاتم ذهب ستيتمنت عيار 18 قيراط مزين بالألماس

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 8.515 جنيها.

مشغولات من الالماس - فيتو

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 11.668 جنيها.

الألماس - فيتو

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