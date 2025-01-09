الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

لحظة تأدية ‎جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسا لـ ‎لبنان (فيديو)

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

وثق مقطع فيديو لحظة تأدية ‎جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسا لـ ‎لبنان.

 

فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية

وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني اليوم، فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية.

وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: عدد المصوتين 122 صوتًا وحصل المرشح الرئاسى جوزيف عون على 99 صوتًا بينما جاءت 9 ورقات بيضاء، فيما أصر 9 من النواب خلال الجلسة الثانية للبرلمان اللبناني على تسجيل موقف سياسي بتدوين عبارة السيادة والدستور على ورقة الاقتراع.

وكانت قد فشلت الجلسة الأولى لاختيار رئيس الجمهورية اللبناني، وأعلن عقد جلسة ثانية بعد ساعتين لإعادة عملية التصويت.

وجاءت نتيجة الفرز للجلسة الأولى كالآتي: 36 ورقة بيضاء و20 ورقة مدون بها السيادة والدستور و71 ورقة لصالح جوزيف عون.

 

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