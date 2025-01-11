السبت 11 يناير 2025
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عصام كامل

عصام كامل

القائد الذي رفض مواجهة المتظاهرين

أصبح للبنان رئيس بعد فترة خلو منصب دامت عامين، اجتاز العماد جوزيف عون امتحان مجلس النواب بحصوله على 99 صوتا من أصل 128 صوتا وهي نسبة مريحة للغاية، أصبح جوزيف قائد الجيش رئيسا للبنان، في واحدة من أعقد فترات التاريخ اللبناني المعقد من الأساس.


وعون يجيد لغات ثلاث الإنجليزية والفرنسية والعربية، وهو أب لطفلين وينحدر من بلدة العيشية بالجنوب اللبناني، وانضم للجيش عام 1983 وأصبح قائدا له في العام 2017م، ومر جيش لبنان بظروف عصيبة في فترة قيادته له، فأصدر قرارات تقشف صعبة، وصلت إلى درجة منع اللحوم عن أفراد جيشه، تضامنا مع الشعب الذي يمر بظروف اقتصادية عصيبة.


يرى البعض أنه ليس مستغربا أن يحوز جوزيف عون كل هذه الثقة من مجلس النواب، بل ومن الشعب اللبناني، فقد نجح مع قواته في هزيمة وطرد مجموعات من تنظيم داعش في معركة أغسطس 2017م، ويتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعات سياسية مختلفة الولاءات بما فيها حزب الله.


وهو صاحب رؤية دفعته- رغم التناقضات في المشهد السياسي عقب الأزمة الاقتصادية- أن يطال بانتقاداته النخب السياسية متسائلا: إلى أين أنتم ذاهبون، ماذا أنتم فاعلون.. حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره، ورغم ذلك ظلت الكتل السياسية المختلفة لا تختلف عليه.


وعندما أمر الرئيس ميشيل عون قوات الجيش بفض مظاهرات اللبنانيين أواخر عام 2019م رفض قائد الجيش جوزيف عون، معلنا أنه لن يقبل بوضع الجيش في مواجهة مباشرة مع المتظاهرين، ولم يمر هذا الموقف الوطني مرور الكرام على أطياف الشعب اللبناني، بل ظل في الذاكرة الوطنية موقفا خالدا.


جاء جوزيف عون رئيسا للبلاد في ظل ظروف صعبة، يمر بها لبنان الشقيق، بعد حرب دامية مع الكيان الصهيوني، خلفت دمارا يحتاج إلى إعادة إعمار مكلفة، وسط محيط هادر وسقوط مدو في سوريا الجارة التى ظلت مؤثرة بشكل موحش في السياسية اللبنانية.


الرئيس الجديد سيحتاج بلا شك إلى دعم دولى وعربي، لإعادة بناء الجيش بإمكانيات حديثة تتطلب تمويلا ضخما، يمكن قواته من الإمساك بزمام الأمر، مع وضع السلاح في مؤسسة وحيدة وهي الجيش الوطني اللبناني، دون التفريط فيما يجب أن يقوم به هذا الجيش لحماية مقدرات وحدود الوطن.

 

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الظرف صعب إن لم يكن قاسيا، ويتوقف نجاحه على الإرادة السياسية والشعبية في الداخل اللبناني، وتفهم المحيط العربي لما يحتاج إليه لبنان من أدوات، تمكنه من العودة إلى الحضن العربي، وقبل هذا وذاك عودته إلى مواطنيه بلدا آمنا قويا قادرا على القفز فوق الصعاب الآنية.

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