الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إطلاق قافلة طبية مجانية لأمراض العيون بمستشفى نخل المركزي بشمال سيناء

مستشفى نخل
مستشفى نخل

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تقوم بتنظيم قافلة طبية مجانية في أمراض العيون بمستشفى نخل المركزي غدا الأربعاء 
 

 

 

إطلاق قافلة طبية مجانية لأمراض العيون بمستشفى نخل المركزي بشمال سيناء
 

 

جاء ذلك ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» وذلك في إطار جهود رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين 

 

وقال وكيل الوزارة إن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، يساهم فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات متكاملة ومتميزة، للمواطنين، مشيرًا إلى أن أحد أبرز محاور مبادرة «بداية» هو تقديم خدمة صحية لائقة، خاصة وأن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي بسيناء على رأس أولوياتها

 

واكد على استمرار القوافل المجانية في جميع التخصصات على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

محافظ شمال سيناء يصدق علي تخفيض رسوم التصالح بنسبة 50%

محافظ شمال سيناء يستقبل أمين عام المجلس الأعلى للثقافة

من جانبها أوضحت الدكتورة منى يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن قافلة العيون نظمتها مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء بالتعاون، لإجراء الكشف الطبى المجانى على عدد من الحالات بمقر مستشفى نخل المركزي  عبر أطباء العيون والرمد المتخصصين حيث يقوم باجراء الفحص فريق من الأطباء برئاسة الدكتور محمد شرف استشاري طب وجراحة وليزر العيون بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطلاق قافلة طبية مجانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي المجاني بداية جديدة لبناء الإنسان بشمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

الإفراج عن ألف أسير دون البرغوثي، تفاصيل اللمسات النهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر: رسالة والدة طالبة الإسكندرية بعد وفاتها، انتشار فطر "زومبي" بسبب حرائق أمريكا، مفاجأة في وفاة سيدة بحقنة مضاد حيوي

منوعات

المزيد

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية