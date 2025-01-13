صدق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء علي منح تخفيض بنسبة 50% من قيمة التصالح في مخالفات البناء تيسيرًا علي المواطنين



محافظ شمال سيناء يصدق علي تخفيض رسوم التصالح بنسبة 50%

وأكد المحافظ أن قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ يحمل العديد من المميزات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح علي البناء المخالف أو تغير الاستخدام



واشار المحافظ إلي تقديم جميع التيسيرات الممكنه للمواطنين بالمراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات نصف العام بالعريش

كان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تفقد عدد من لجان امتحانات نصف العام بمدارس مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات وتوفير كافة احتياجات الطلاب لتيسير أدائهم الامتحانات.



وأكد المحافظ علي انتظام امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام في مختلف لجان الامتحانات على مستوي المحافظة، مشيرًا الي انتظام اللجان.



واطمأن المحافظ على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد الملاحظين باللجان، وتحاور مع الطلاب والطالبات عن طبيعة الإمتحانات من داخل المنهج الدراسى والتدريبات.



وأشار المحافظ الي تجهيز اللجان بكافة الوسائل لتهيئة المناخ اللازم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشددا علي الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات.

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