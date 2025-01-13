استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء،بمكتبه اليوم، الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقيادات وزارة الثقافة.

محافظ شمال سيناء يستقبل أمين عام المجلس الأعلى للثقافة



وأكد المحافظ علي أن الثقافة تلعب دورًا كبيرًا في توعية المواطنين، موجهًا بتكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية على مستوى المواقع الثقافية في مختلف مدن المحافظة.



وأشار المحافظ إلي دعم المحافظة لمختلف الأنشطة التي تقيمها ثقافة شمال سيناء بمختلف المواقع الثقافية.



من جانبه قام الدكتور أشرف العزازي بتوجيه الشكر للمحافظ وديوان عام المحافظة علي الدعم المتواصل لمختلف الأنشطة التي تقيمها الثقافة

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