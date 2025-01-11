السبت 11 يناير 2025
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محافظات

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل في شمال سيناء

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام

انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة شمال سيناء للعام الدراسي الحالي، حيث بدأت الامتحانات لمختلف المراحل التعليمية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

 

انطلاق امتحانات النقل الفصل الدراسي الأول في شمال سيناء 

 وأعلن حمدة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أن الامتحانات انطلقت للصفوف الثالث والرابع الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي بجميع أنواع التعليم (العام، الرسمي، الخاص،واللغات)، إلى جانب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية.

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وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناءعقدت اجتماعا مع رؤساء لجان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء على اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليمات الخاصة بما قبل الامتحانات وهي: إعداد وتجهيز وفرش الفصول بالأثاث وإعداد دليل اللجان ووضع جدول الامتحانات والقرار الخاص بمكافحة الغش في مكان ظاهر باللجنة والتأكد من شخصية العاملين باللجنة والاطلاع على بطاقة الرقم القومي ومطابقتها بخطاب الندب، ويتم تحرير إقرارات الموانع لجميع العاملين باللجنة وذلك قبل بداية الامتحانات طبقًا للنموذج المسلم لرئيس اللجنة.

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