الإثنين 13 يناير 2025
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تعليم الغربية: التزام جميع الطلاب بالضوابط الامتحانية

امتحانات النقل للفصل
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

 صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، أن امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 انتظمت في يومها الثالث، وسط انضباط وانتظام جميع المدارس بمختلف نوعياتها ومراحلها بالإدارات التعليمية العشر، والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق الحادي عشر من يناير، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر، دون وجود أي شكاوى من الامتحانات.

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 يذكر أنه نحو 432641 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162327 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ونحو 62790 طالبا وطالبة من طلاب التعليم الفنى يؤدون اليوم الامتحانات في يومها الأول وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.

 

 وأضاف وكيل تعليم الغربية، أن طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات، والدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية، أما الصف الأول والثاني الإعدادي يؤدون الامتحان في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، أما الصف الأول الثانوي العام فيؤدي الامتحان في مادة الرياضيات، في حين يؤدي طلاب الثاني الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية، أما طلاب صفوف الأول والثاني والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي، فيؤدون امتحانات النقل وفقا لتخصصاتهم ووفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2024 / 2025.

 

عدم اصطحاب التليفون المحمول

 حيث اطمأن وكيل  تعليم الغربية إلى حسن سير الامتحان باللجان، وشدد باتباع التعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية برفقة الطالبات، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.
 

مراعاة التصحيح اليومي

 ثم قام "وكيل تعليم الغربية" بمتابعة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب من الوجهين لكل مادة، ومراعاة التصحيح اليومي أولًا بأول لكل مادة، والرصد بالشيتات الورقية والالكترونية، وعدم استخدام المزيل أو أقلام الرصاص في الشيتات الورقية.

 

توفير الجو المناسب لجميع الطلاب

 واطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة، موجهًا بتوفير مكان مناسب للجان الخاصة بكل مدرسة.
وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولًا بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام، وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

 

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أن نحو 432641 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162327 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، و62790 طالبا وطالبة من طلاب التعليم الفني، يؤدون اليوم الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.

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