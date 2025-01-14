الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

100 ألف عربون الشقة الواحدة، اعترافات مقاول متهم بالنصب في المرج

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أدلى مقاول متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية، باعترافات تفصيلية أمام  نيابة المرج.


واعترف المتهم بارتكابه الوقائع واتخاذه من مكتب قام بتأجيره في منطقة المرج وأعلن عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مساعدين له.


واضاف المتهم انه تحصل من الضحية الواحدة علي مبلغ قيمته 100 ألف جنيه عربون عن الوحدة الواحدة ثم تملص منهم حيث أوهمهم بمشروع سكني وهمي غير موجود.

وتعرف المجني عليهم على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 2 مليون جنيه.

وأضاف الضحايا أن المتهم كان يمتلك مكتب سمسرة لبيع الشقق في منطقة المرج وأوهم ضحاياه بأنه يستطيع توفير شقق لهم وأخذ منهم مبالغ مالية كبيرة ثمنها ثم اتضح أن مشروعه وهمي وليس له وجود.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول  - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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نيابة المرج مدير أمن القاهرة قسم شرطة المرج

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