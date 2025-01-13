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حوادث

تجديد حبس مقاول لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمرج

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس مقاول لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.


وتعرف المجني عليهم على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 2 مليون جنيه.

وأضاف الضحايا أن المتهم كان يمتلك مكتب سمسرة لبيع الشقق في منطقة المرج وأوهم ضحاياه بأنه يستطيع توفير شقق لهم وأخذ منهم مبالغ مالية كبيرة ثمنها ثم اتضح أن مشروعه وهمي وليس له وجود.

ضبط مقاول استولى على أموال المواطنين بزعم شراء وحدات سكنية فى المرج

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول  - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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محكمة جنح المرج أمن القاهرة النيابة العامة وزارة الداخلية

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