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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة

أبطال مسلسل موضوع
أبطال مسلسل موضوع عائلي 3، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، تتصاعد الأحداث في الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي مع كل حلقة، ولأنه مسلسل قصير فقد اقترب موعد عرض الحلقة الأخيرة منه.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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