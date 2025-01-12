الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة بانتداب مهندس فني

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي بلاغا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي محملة بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند كمين الروس، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الشرطة  وسيارات الإسعاف  إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها  في نهر الطريق وتسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

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وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي السائق والسيارة، وانتدب مهندس فني، لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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