أعراض الإنفلونزا الشائعة، ومتى تعد حالة طبية طارئة؟

تؤدي الأعراض الشائعة للإنفلونزا، مثل الحمى وآلام الجسم والتعب، إلى بقاء العديد من الأشخاص في الفراش حتى تتحسن حالتهم، وتظهر أعراض الإنفلونزا في أي وقت من يوم إلى أربعة أيام بعد الإصابة.

غالبًا ما تظهر فجأة وقد تكون شديدة للغاية، ولكن تختفي الأعراض عمومًا في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

قد تؤدي الإنفلونزا لدى بعض الأشخاص، وخاصة المعرضين لخطر كبير، إلى مضاعفات أكثر خطورة، ويعد الالتهاب في مجاري الهواء الصغيرة في الرئة بسبب العدوى، والمعروف باسم الالتهاب الرئوي، من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالإنفلونزا، والذي يمكن أن يهدد حياة الأفراد المعرضين لخطر كبير أو إذا تُرك دون علاج، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الأعراض الشائعة للإنفلونزا

الأعراض الأكثر شيوعًا للإنفلونزا هي:

ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر 38 درجة مئوية

قشعريرة

إرهاق

آلام الجسم والعضلات

فقدان الشهية

صداع

سعال جاف

التهاب الحلق

رشح أو احتقان الأنف

في حين أن معظم الأعراض تتلاشى بعد أسبوع إلى أسبوعين من ظهورها، فإن السعال الجاف والإرهاق العام قد يستمران لعدة أسابيع أخرى.

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى للإنفلونزا الدوخة والعطس والصفير، والغثيان والقيء ليسا من الأعراض الشائعة لدى البالغين، لكنهما يحدثان أحيانًا لدى الأطفال.

أعراض الإنفلونزا الطارئة

الأفراد المعرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا هم:

أقل من 5 سنوات (وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن عامين)

18 عامًا أو أقل ويتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات

65 عامًا أو أكبر

الحوامل أو بعد الولادة بأسبوعين

مؤشر كتلة الجسم (BMI) لا يقل عن 40

يعيشون في دور رعاية المسنين أو مرافق الرعاية المزمنة

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب ظروف صحية أو استخدام بعض الأدوية معرضون أيضًا لخطر كبير.

يجب على الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الاتصال بطبيبهم إذا عانوا من أي أعراض للإنفلونزا على الإطلاق، هذا صحيح بشكل خاص إذا كان الشخص يعاني من حالة صحية مزمنة مثل مرض السكري أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

قد يعاني كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من:

صعوبات في التنفس

ازرقاق الجلد

التهاب الحلق الشديد

حمى مرتفعة

تعب شديد

أعراض شديدة للانفلونزا

يجب الاتصال بالطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كانت أعراض الأنفلونزا:

تتفاقم

تستمر لأكثر من أسبوعين

تسبب القلق أو الاضطراب

تشمل ألمًا مؤلمًا في الأذن أو حمى تزيد عن 39.4 درجة مئوية

متى يجب على البالغين طلب الرعاية الطارئة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب على البالغين طلب العلاج الطارئ الفوري إذا عانوا من أي من الأعراض التالية:

صعوبة أو ضيق في التنفس

ألم أو ضغط في الصدر أو البطن

دوخة مفاجئة أو شديدة

إغماء

ارتباك

قيء شديد أو مستمر

أعراض تختفي ثم تظهر مرة أخرى مع سعال وحمى متفاقمة

متى يجب طلب الرعاية الطارئة للرضع والأطفال

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب طلب الرعاية الطبية على الفور إذا كان الطفل يعاني من أي من الأعراض التالية:

عدم انتظام التنفس، مثل صعوبة التنفس أو التنفس السريع

ازرقاق الجلد

عدم شرب كمية كافية من السوائل

صعوبة الاستيقاظ، الخمول

البكاء الذي يزداد سوءًا عند حمل الطفل

أعراض الأنفلونزا التي تختفي ثم تظهر مرة أخرى مع ارتفاع درجة الحرارة وسعال متفاقم

حمى مع طفح جلدي

فقدان الشهية أو عدم القدرة على تناول الطعام

أعراض الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي من المضاعفات الشائعة للأنفلونزا، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأطفال الصغار، والأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف في جهاز المناعة.

يجب زيارة غرفة الطوارئ على الفور إذا ظهرت أعراض الالتهاب الرئوي، بما في ذلك:

سعال شديد مع كميات كبيرة من البلغم

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

حمى أعلى من 39 درجة مئوية وتستمر، خاصة إذا كانت مصحوبة بقشعريرة أو تعرق

آلام حادة في الصدر

قشعريرة شديدة أو تعرق

يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي غير المعالج إلى مضاعفات خطيرة وحتى الموت، وينطبق هذا بشكل خاص على كبار السن ومدخني التبغ والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، كما يشكل الالتهاب الرئوي تهديدًا خاصًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة المزمنة.

إنفلونزا المعدة

يشير المرض المعروف باسم "إنفلونزا المعدة" إلى التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (GE)، والذي ينطوي على التهاب بطانة المعدة، ومع ذلك، فإن إنفلونزا المعدة تسببها فيروسات أخرى غير فيروسات الإنفلونزا، لذلك لن يمنع لقاح الإنفلونزا إنفلونزا المعدة.

بشكل عام، يمكن أن يحدث التهاب المعدة والأمعاء بسبب عدد من مسببات الأمراض، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، فضلًا عن الأسباب غير المعدية.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي الحمى الخفيفة والغثيان والقيء والإسهال، من ناحية أخرى، لا يسبب فيروس الأنفلونزا عادةً الغثيان أو الإسهال، إلا في بعض الأحيان عند الأطفال الصغار.

من المهم معرفة الفرق بين أعراض الأنفلونزا العادية وأنفلونزا المعدة حتى يتمكن الشخص من الحصول على العلاج المناسب.

الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف وظائف الجهاز المناعي هم أكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي غير المعالج، ويمكن أن تشمل هذه المضاعفات الجفاف الشديد والوفاة في بعض الأحيان.

علاج الأنفلونزا

على عكس العدوى البكتيرية، فإن أفضل علاج لفيروس الأنفلونزا هو الراحة في الفراش، ويشعر معظم الناس بتحسن بعد بضعة أيام، كما أن السوائل، مثل السوائل التالية، مفيدة أيضًا في علاج أعراض الأنفلونزا:

الماء

شاي الأعشاب

حساء المرق

عصائر الفاكهة الطبيعية

في بعض الحالات، قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات، وبالرعم من أن الأدوية المضادة للفيروسات لا تتخلص من الأنفلونزا تمامًا، لأنها لا تقتل الفيروس، لكنها قد تقصر من مدة الفيروس، وقد تساعد الأدوية أيضًا في منع المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.

يجب تناول الأدوية المضادة للفيروسات في غضون 48 ساعة من ظهور الأعراض حتى تكون فعالة، وإذا تم تناولها خلال هذه الفترة الزمنية، فيمكن أن تساعد في تقصير مدة الإنفلونزا.

تُقدم الأدوية الموصوفة للإنفلونزا بشكل عام لأولئك الذين قد يكونون معرضين لخطر المضاعفات، ويمكن أن تحمل هذه الأدوية خطر الآثار الجانبية، مثل الغثيان والهذيان والنوبات.

الوقاية من الإنفلونزا

أفضل طريقة لتجنب أعراض الإنفلونزا هي منع انتشار الفيروس في المقام الأول، فيجب على أي شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.

كما يُنصح بتطعيم النساء الحوامل ضد الإنفلونزا، ورغم أن لقاح الإنفلونزا ليس مضمونًا تمامًا، إلا أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالإنفلونزا.

يمكنك أيضًا منع الإصابة بالإنفلونزا ونشرها من خلال:

تجنب الاتصال بالآخرين المرضى

الابتعاد عن الحشود، وخاصة في موسم ذروة الإنفلونزا

غسل اليدين بشكل متكرر

تجنب لمس الفم والوجه، أو تناول الأطعمة قبل غسل اليدين

تغطية الأنف والفم بالكم أو منديل إذا كان الشخص بحاجة إلى العطس أو السعال

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