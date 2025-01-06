طرق الوقاية من الإنفلونزا والفيروسات المختلفة بموسم الشتاء

الإنفلونزا هي عدوى تنفسية تصيب العديد من الأشخاص كل عام، ويمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا خفيفة إلى شديدة، وتشمل الأعراض الشائعة للإنفلونزا ما يلي:

تتحسن هذه الأعراض عادةً في غضون أسبوع تقريبًا، وفقًا لموقع Healthline“” الطبي، حيث يتعافى بعض الأشخاص تمامًا دون مضاعفات.

ولكن في كبار السن الذين قد تكون أنظمتهم المناعية أضعف، يمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة، ويكون خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالإنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي أعلى لدى كبار السن.

تحدث ما يصل إلى 85 بالمائة من الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، ولذلك من المهم أن يعرف الشخص كيفية حماية نفسه قبل وبعد التعرض للفيروس، ومن المهم أيضًا اتخاذ الاحتياطات هذا العام.

ونستعرض طرق عملية لوقاية النفس خلال موسم الإنفلونزا:

غسل اليدين بانتظام

نظرًا لأن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يعيش على الأسطح الصلبة، فيجب أن يكون غسل اليدين عادة لدي الأشخاص، هذا مهم بشكل خاص قبل تحضير الطعام وتناوله، كما يجب دائمًا غسل اليدين بعد استخدام الحمام.

حمل زجاجة من جل تعقيم اليدين، وتعقيم اليدين طوال اليوم عندما لا يتوفر الصابون والماء.

يجب القيام بذلك بعد ملامسة الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، بما في ذلك:

مقابض الأبواب

مفاتيح الإضاءة

العدادات

لا يقتصر الأمر على غسل اليدين بانتظام فحسب، بل يجب أيضًا بذل جهد واعٍ لعدم لمس الأنف أو الفم أو العينين، حيث يمكن لفيروس الإنفلونزا أن ينتقل في الهواء، ولكن يمكن أن يدخل الجسم أيضًا عندما تلمس اليدين المصابة الوجه.

عند غسل اليد، يجب استخدم الماء الدافئ والصابون وفر اليدين معًا لمدة 20 ثانية على الأقل، وشطف اليدبن وتجفيفهما بمنشفة نظيفة.

لتجنب لمس الوجه، اسعل أو عطس في منديل أو في مرفقك، وتخلص من المناديل على الفور.

تقوية جهاز المناعة

تعزيز جهاز المناعة هو وسيلة أخرى لحماية النفس من الإنفلونزا، ويساعد جهاز المناعة القوي الجسم على محاربة العدوى، وإذا مرض الشخص، فإن الجهاز المناعي القوي يساعد في تقليل شدة الأعراض.

لتقوية المناعة يجب النوم لمدة بين 7 إلى 9 ساعات على الأقل كل ليلة، كما يجب الحفاظ على روتين منتظم للنشاط البدني - 30 دقيقة على الأقل، ثلاث مرات في الأسبوع.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالعناصر الغذائية أيضًا، والتقليل من تناول السكر والوجبات السريعة والأطعمة الدهنية، وبدلًا من ذلك، تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، المليئة بالفيتامينات ومضادت الأكسدة، لتعزيز الصحة الجيدة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

يجب التأكد من الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، حيث يتغير فيروس الإنفلونزا السائد من عام إلى آخر، لذا فقد يحتاج الشخصإلى تحديث اللقاح كل عام بالأخص لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يستغرق اللقاح حوالي أسبوعين حتى يصبح فعالًا، وإذا أصيب الشخص بالإنفلونزا بعد التطعيم، فقد تقلل الحقنة من شدة ومدة المرض.

نظرًا لارتفاع خطر حدوث مضاعفات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، يجب أن يحصلوا على لقاح الإنفلونزا في وقت مبكر من الموسم.

نظف الأسطح وقم بتطهيرها

إذا كان شخص ما في منزلك مصابًا بالإنفلونزا، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بها عن طريق الحفاظ على الأسطح في المنزل نظيفة ومعقمة، ويمكن أن يقتل هذا جراثيم الإنفلونزا.

استخدم منظفًا مطهرًا لمسح مقابض الأبواب والهواتف والألعاب ومفاتيح الإضاءة وغيرها من الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا عدة مرات كل يوم.

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