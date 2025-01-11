وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مستشفى أشمون العام الجديد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، المشروع الخاص بإنشاء مستشفى أشمون العام الجديد.

الوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، لتفقد عدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتعرف على أي تحديات والعمل على تذليلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال تفقده لمبنى المستشفى إلى الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 8 آلاف و257 متر مربع، ويتكون من 3 مبان، ومن المقرر الانتهاء منه قريبًا.

وتابع «عبدالغفار» أن الطاقة الاستيعابية المقررة للمستشفى تبلغ 287 سريرًا، متضمنة (إقامة داخلي، رعاية مركزة، حضانات الأطفال المبتسرين، إقامة حروق، رعاية حروق)، فضلًا عن 56 سرير غسيل كلوي، و5 غرق عمليات كبرى، وغرفة منظار.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن المستشفى يضم أقسام (الطوارئ، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المناظير الإستكشافية، الحروق، الإقامة الداخلي، العمليات، قسطرة القلب، الغسيل الكلوي، الرعاية المركز، الولادة، عمليات قيصرية، حضانات الأطفال)، فضلًا عن بنك الدم والعيادات الخارجية، والصيدلية.

توفير مساحات مناسبة لانتظار المترددين على المستشفى

وأضاف «عبد الغفار» إلى توجيه الوزير بتوفير مساحات مناسبة لانتظار المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى يعد صرحًا كبيرًا لتقديم الخدمات الطبية بالمحافظة، مشيرًا إلى دراسة إمكانية تحويل مستشفى أشمون العام القديم إلى مستشفى تخصصي للأطفال.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير تفقد مبنى المستشفى بالكامل، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع وفرشه بالكامل وبدء تقديم خدماته للمواطنين.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أسامة عبد الله، وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية.

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