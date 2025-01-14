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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست على ملعب “سيتي جراوند” مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

ويسعى ليفربول إلى الثأر من نوتينجهام فورست في مباراة الليلة، بعدما فاز الأخير عليه في "الأنفيلد" في الدور الأول بهدف دون رد، ليصبح الفريق الوحيد الذي هزم الريدز في موسم الدوري الإنجليزي الجاري.


ويفتقد ليفربول خدمات داروين نونيز في مباراة اليوم أمام نوتينجهام فورست نتيجة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز.

 

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست


تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 


تذاع مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي  عبر قناة beIN Sports HD 1.

 


ويمتلك نادي ليفربول 46 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويعد نوتينجهام فورست الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ليفربول، في موسم الدوري الإنجليزي الحالي، وفاز نوتينجهام فورست على ليفربول، في ملعب "الأنفيلد" بهدف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

وعلي صعيد آخر أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، موعد مباراة الديربي المؤجلة بين إيفرتون وليفربول، على ستاد جوديسون بارك.

 

وكان الموعد الأصلي للمباراة، هو السبت 7 ديسمبر الماضي، ولكنها ألغيت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتسببت العاصفة "داراج" في اضطرابات في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصدار تحذير من الطقس في مقاطعة ميرسيسايد يوم المباراة.

الموعد الجديد لمباراة إيفرتون ضد ليفربول 

وقررت رابطة البريميرليج، إقامة المباراة يوم الأربعاء 12 فبراير المقبل، بعد تأجيلها بسبب العاصفة "داراج".

 

من ناحية أخرى، ستقام مباراة ديربي الدور الثاني لموسم 2024-25، في أنفيلد، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمرتبة 16 برصيد 17 نقطة.

 

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