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موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست

يحل فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، ضيفًا علي نظيره نوتينجهام فورست على ملعب “سيتي جراوند” مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست


تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 


تذاع مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي  عبر قناة beIN Sports HD 1.

 


ويمتلك نادي ليفربول 46 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويعد نوتينجهام فورست الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ليفربول، في موسم الدوري الإنجليزي الحالي، وفاز نوتينجهام فورست على ليفربول، في ملعب "الأنفيلد" بهدف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

وعلى صعيد آخر أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، موعد مباراة الديربي المؤجلة بين إيفرتون وليفربول، على ستاد جوديسون بارك.

 

وكان الموعد الأصلي للمباراة، هو السبت 7 ديسمبر الماضي، ولكنها ألغيت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتسببت العاصفة "داراج" في اضطرابات في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصدار تحذير من الطقس في مقاطعة ميرسيسايد يوم المباراة.

الموعد الجديد لمباراة إيفرتون ضد ليفربول 

وقررت رابطة البريميرليج، إقامة المباراة يوم الأربعاء 12 فبراير المقبل، بعد تأجيلها بسبب العاصفة "داراج".

 

من ناحية أخرى، ستقام مباراة ديربي الدور الثاني لموسم 2024-25، في أنفيلد، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمرتبة 16 برصيد 17 نقطة.

 

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