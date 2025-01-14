الثلاثاء 14 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، استقرت أسعار الدولار  خلال حركة تعاملات صباح  اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025. 

 وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر  الدولاراليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.44 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع. 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًأ للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع. 

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

سعر الدولار
سعر الدولار

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي. 

ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

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