الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

رئيس البنك الأهلي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار اليوم

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن حصيلة الشهادات ذات العائد 27% تقدر بـ تريليون و250 مليار جنيه.

تراجع سعر الدولار

وأكد محمد الأتربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون” أن هناك  تراجعا طفيفا في سعر الدولار بسبب تدخل الأجانب في أدوات الدين.

شراء الأجانب لأذون الخزانة

وتابع أن  الدولار انخفض اليوم  6 قروش عن يوم الخميس، نتيجة شراء الأجانب لأذون الخزانة، والبنك المركزي يجيد استخدام الأموال الساخنة ويديرها بكفاءة ولا يستخدمها تحسبا لأي ظروف.

سعر الدولار اليوم

وأضاف “الأتربي”: “ عندما بدأنا التعويم وصل الدولار إلى 50.5جنيها جنيه، ثم انخفض مرة أخرى، ثم ارتفع مرة أخرى”، مشيرًا إلي أن وجود ارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج من عوامل استقرار سعر الصرف الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه من واجبنا تمويل المشاريع الجيدة، سواء القطاع الخاص أو المشاريع القومية.

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