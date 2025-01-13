تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

تسببت حرائق لوس أنجلوس في دمار كبير بالولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الآن لم تكشف الإدارة الأمريكية عن سبب هذه الحرائق.

دور الألعاب النارية في حريق لوس أنجلوس

وأشارت بعض التقارير إلى أن الألعاب النارية المستخدمة في احتفالات رأس السنة قد تكون سببًا رئيسيًا في حرائق لوس أنجلوس.

واندلع حريق لوس أنجلوس في منطقة سبق أن شهدت اشتعال النيران ليلة رأس السنة الجديدة.

بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تُظهر الأدلة الأولية من صور الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة أن الحريق الجديد بدأ بالقرب من موقع الحريق السابق، ومع الرياح القوية التي ضربت المنطقة، أُعيد إشعال النيران، ما تسبب في انتشارها بسرعة هائلة، وفقًا للخبراء.

تحقيقات أولية حول حريق لوس أنجلوس

يواصل المحققون من وكالات محلية وفيدرالية، مثل مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، البحث عن أدلة في موقع الحريق.

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