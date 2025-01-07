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محافظات

الإيجار يبدأ من 400 جنيه، طرح وحدات "سكن كريم" بقرى قنا

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فيتو

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا تناول خلاله سبل وآليات واشتراطات توزيع وحدات مبادرة "سكن كريم"، بإجمالي 312 وحدة موزعة على خمس مراكز، هي دشنا، الوقف، فرشوط، أبو تشت، وقوص، وذلك بقيمة إيجارية تتراوح بين 400 إلى 600 جنيه لمدة أدناها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


جاء ذلك بحضور اللواء سامح البدراوي، مدير عام مديرية الإسكان، ومجدي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر، مدير مبادرة حياة كريمة، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة التنمية الحضرية، وبحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

المقبلون على الزواج أو حديثو الزواج

من جانبه، أوضح نائب محافظ قنا، أن الفئات المستهدفة تشمل، الشباب المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، ذوي الإعاقة، الأرامل والمطلقات، مضيفًا أن الأولوية ستكون لأبناء القرية الموجودة بها عمارات مبادرة "سكن كريم".

وفي ختام الاجتماع، شدد نائب المحافظ، على ضرورة تحديث البيانات والأبحاث الخاصة بالمواطنين بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها.

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