الثلاثاء 07 يناير 2025
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العلاج الحر بالدقهلية تستهدف تفقد 5 آلاف منشأة وتوصى بغلق 449 مخالفة

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة صحة  الدقهلية عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال العام الماضى، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

العلاج الحر تستهدف  5 الالاف منشأة وتوصى بغلق 449 مخالفة

 

وكشف مدكور أن  أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2024  بلغ  5223  زيارة،حيث تم المرور على 1200 معمل تحاليل خاص، و365  عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 2569  عيادة خاصة.


 

قرارات غلق لـ 449  منشأة


وتابع وكيل الوزارة، أنه تم ترخيص 706  منشأت طبية خاصة  وتحرير 35 محضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ 449  منشأة  علاوة على فتح  193 أخرى  بالإضافة إلى فحص 113 شكوى  .

إدارة العلاج الحر في العام الماضى 
 
فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن العام الماضى شهد شن 141 حملة مع اللجان الرقابية وتنفيذ 5 أخرى بمرافقة الادارة العامة لمكافحة المخدرات ونحو 113 مع اللجنة المركزية للمعامل

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