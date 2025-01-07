العلاج الحر بالدقهلية تستهدف تفقد 5 آلاف منشأة وتوصى بغلق 449 مخالفة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال العام الماضى، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

العلاج الحر تستهدف 5 الالاف منشأة وتوصى بغلق 449 مخالفة

وكشف مدكور أن أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2024 بلغ 5223 زيارة،حيث تم المرور على 1200 معمل تحاليل خاص، و365 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 2569 عيادة خاصة.





قرارات غلق لـ 449 منشأة



وتابع وكيل الوزارة، أنه تم ترخيص 706 منشأت طبية خاصة وتحرير 35 محضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ 449 منشأة علاوة على فتح 193 أخرى بالإضافة إلى فحص 113 شكوى .

إدارة العلاج الحر في العام الماضى



فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن العام الماضى شهد شن 141 حملة مع اللجان الرقابية وتنفيذ 5 أخرى بمرافقة الادارة العامة لمكافحة المخدرات ونحو 113 مع اللجنة المركزية للمعامل

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