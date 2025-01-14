انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى قويسنا في المنوفية (فيديو)

انقطع قبل قليل التيار الكهربائي عن المنطقة التي تتواجد بها مستشفى قويسنا العام بمحافظة المنوفية واستمر ذلك لعدة دقائق قبل أن يتم تشغيل الديزل الموجود داخل المستشفى.

تعرف على حالات مرضى مستشفى بالمنوفية

وقال مصدر طبي في تصريحات خاصة لـ فيتو إن الانقطاع حدث عن المنطقه بالكامل واستمر بالمستشفى لمدة دقيقتين قبل أن يعود التيار عقب تشغيل الديزل.

وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لم يؤثر في أجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفى وحالات المرضى الأخرى داخل المستشفى.

وأكد المصدر أن حالة جميع المرضى جيدة ولم تتأثر بهذا الانقطاع الذي لم يستمر وقت طويلًا وتم التعامل مع الأمر بشكل فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.