مصرع طالب بالثانوية العامة تحت عجلات القطار في المنوفية

لقي طالب مصرعه تحت عجلات القطار بمدينة منوف بمحافظة المنوفية وسقط طالب الثانوية العامة أسفل عجلات القطار بمنطقة السلخانة أثناء عبوره السكة الحديد.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى واستخراج تصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا بمصرع الشاب أحمد مصطفى الشامي أسفل عجلات القطار بمنوف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي شبين الكوم، اصطدمت سيارة تريلا بدراجة نارية يقودها شاب من حي كفر المصيلحة بمدينة شبين الكوم، مما أسفر عن وفاة الشاب وتم نقل جثمانه إلة مستشفى شبين الكوم.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، بوفاة علي سعيد عبد السلام وشهرته علي سلامة صاحب محل سمك من كفر المصيلحة، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

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