الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مالك شقة نشب بها حريق في النهضة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة السلام باستدعاء مالك شقة بمساكن العبد نشب بها حريق في منطقة النهضة بالسلام، لسماع أقواله. 


وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة مساكن العبد في منطقة النهضة بالسلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى باقى العقارات المجاورة.


وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجاري حصر التلفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لتجنب الحرائق في المنزل

- تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

- الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

- تجنب التدخين في المنزل دائمًا.

- تجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه.

- توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

- فتح النوافذ ليلًا لتجنب الاختناق من الدُّخَان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام منطقة السلام غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصاب باختناق في حريق شقة بالسلام

المعاينة تكشف سبب نشوب حريق داخل شقة أمام بنك شهير

2 مليون جنيه خسائر، السيطرة على حريق في بدروم منزل جنوب الأقصر
ads

الأكثر قراءة

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

أخبار مصر: رسالة والدة طالبة الإسكندرية بعد وفاتها، انتشار فطر "زومبي" بسبب حرائق أمريكا، مفاجأة في وفاة سيدة بحقنة مضاد حيوي

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

خبير يكشف عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي ويرد على مزاعم دعاء المصريين بانهيار السد

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض كبير في قشر بياض

منوعات

المزيد

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

ظلوا عدة أشهر تحت الأرض، وفاة 100 عامل غير شرعي داخل منجم ذهب بجنوب إفريقيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية