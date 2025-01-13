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رياضة

الدوري الإيطالي، مونزا يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول

فيورنتينا الإيطالي،
فيورنتينا الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة مونزا أمام فيورنتينا بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

هدف مونزا سجله اللاعب تشيوريا في الدقيقة 44

أعلن سالفاتوري بوكيتي المدير الفني لفريق مونزا الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا، على النحو التالي:

تشكيل مونزا أمام فيورنتينا 

يدخل فريق مونزا مباراته أمام فيورنتينا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: توارتي

الدفاع: إنزو - ماري - كاربوني

الوسط: برينديلي - بوندو - أكبرو - بيريرا

الهجوم: تشيوريا - مالديني - كابراري

فريق مونزا الإيطالي، فيتو
فريق مونزا الإيطالي، فيتو

تشكيل فيورنتينا أمام مونزا

أمام فريق فيورنتينا فيدخل مباراته أمام مضيفه مونزا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمي: دي خيا

الدفاع: دودو - كوموزو - رانييري - جوسينس

الوسط: ريتساردسون - عدلي - كولياني - غودموندسون - سوتيل

الهجوم: كين 

مونزا يخسر أمام كالياري

يدخل فريق مونزا هذه المباراة بعد أن تلقى خسارة مفاجئة أمام كالياري بهدفين مقابل هدف، مما وضع الفريق في المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط فقط. لذلك ستكون فرصة للفريق للعودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية لرفع معنويات لاعبيه.

فيورنتينا يسعى للمربع الذهبي

في المقابل، يدخل نادي فيورنتينا اللقاء فقد حقق نتيجة جيدة في آخر مباراة له ضد نابولي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي، ويحتل فيورنتينا المركز السادس برصيد 32 نقطة ويسعى لمواصلة تقديم أداء قوي في "مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي" لضمان مكانه في المراكز المتقدمة بالترتيب.

موعد مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق "مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي" ستبدأ في الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لـ مباشر تفاصيل مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

تملك مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية حقوق إذاعة مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، وستقوم بنقل "مباشر مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي" عبر قناة "AD SPORTS Premium 1". كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر منصة ستارزبلاي، حيث ستكون المتابعة سهلة لجميع محبي الدوري الإيطالي في المنطقة.

 

 

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