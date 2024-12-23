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رياضة

الدوري الإيطالي، أودينيزي يخطف فوزا ثمينا 2-1 أمام مضيفه فيورنتينا

أودنيزي الإيطالي،
أودنيزي الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق أودينيزي فوزا ثمينا أمتام مضيفه فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

أحرز اللاعب مويس كين هدف التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 8 من اللقاء.

في الشوط الثاني إنتفض فريق أودينيزي ونجح في إحراز هدفين عن طريق لوكا في الدقيقة 49 وفلوريان تاوفين في الدقيقة 57 

 

أعلن رافائيل بالادينو المدير الفني لفريق فيورنتينا تشكيل فريقه لمواجهة  أودينيزي، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوز جديد في البطولة.

تشكيلة فيورنتينا أمام أودينيزي

دخل فريق فيورنتينا مباراته أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: مايكل كايودي، بيترو كوموتزو، لوكا رانييري، روبن جوسينس

الوسط: دانيلو كاتالدي، ياسين عدلي

الهجوم: أندريا كولباني، لوكاس بيلتران، ريكاردو سوتيل، مويس كين

فيورنتينا الايطالي، فيتو
فيورنتينا الايطالي، فيتو

تشكيلة أودينيزي أمام فيورنتينا

في المقابل أعلن كوستا رانجيتش المدير الفني لفريق أودينيزي تشكيلة فريقه لمواجهة فيورنتينا والتي ضمت كل من 

حارس المرمى: رزفان سافا

الدفاع: ثوماس كريستينسين، كريستيان كاباسيلي، إسحاق توريه، كينغسلي إهيزيبو، جوردان زيمورا

الوسط: ساندي لوفريتش، جيسبير كارلستروم، يورغن إيكيلينكامب

الهجوم: فلوران توفين، لورنزو لوكا

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى 23 نقطة في المركز التاسع، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في إنتين وخسر 8 مواجهات 

فيا تجمد رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة في المركز الخامس، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في أربع وخسر 3 مباريات 

 

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