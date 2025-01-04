السبت 04 يناير 2025
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رياضة

نابولي يقسو على فيورنتينا بثلاثية ويتصدر الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

انتهت مباراة فريقي فيورنتينا ضد نابولي بنتيجة 0/3 للبارتينوبي، في اللقاء الذي جرى على ملعب أرتيميو فرانكي، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل ثلاثية نابولي في شباك فيورنتينا، دافيد نيريس وروميلو لوكاكو من ضربة جزاء وسكوت مكتوميناي، في الدقائق 29 و54 و68.

وقاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام فيورنتينا، رفقة ليوناردو سبينازولا وديفيد نيريس.

وجاء الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على رأس تشكيل فيورنتينا أمام نابولي، وهو إحدى تدعيمات الفيولا في الميركاتو الصيفي الماضي.

ترتيب نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الخامس وفي رصيده 32 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جوان جيسوس - ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط: أنجويسا - لوبوتكا - سكوت ماكتوميناي.

خط الهجوم: ليوناردو سبينازولا - روميلو لوكاكو - ديفيد نيريس.

تشكيل فيورنتينا ضد نابولي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دودو - بيترو كوموتزو - لوكا رانيري - فابيانو باريسي.

خط الوسط: رولاندو ماندرجورا - ياسين عدلي - لوكاس بيلتران.

خط الهجوم: ريكاردو سوتيل - ماتياس مورينو - مويس كين.

 

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