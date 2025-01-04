مصرع شخص وإصابة سيدة في انهيار شرفة منزل بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة بجروح خطرة وكسورفي انهيار شرفة عقار قديم في منطقة الحضرة بحي وسط الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع محمد الباز بمنطقة الحضرة ووجود مصابين في حالة خطرة.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة سقوط شرفة الطابق الثالث بالعقار المشار إليه.

وأسفر الانهيار عن مصرع رجل - تأكدت وفاته بالمستشفى - وإصابة سيدة بكسور مضاعفة وجروح، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لتقديم العلاج اللازم للمصابة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

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