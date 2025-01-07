طرح 1300 صنف، فتح المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع

تفتح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أبوابها أمام الجمهور، اليوم الثلاثاء، لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك.

وتوفر وزارة التموين أكثر من 1300 سلعة تتنوع ما بين سلع أساسية، ولحوم ودواجن وأسماك ومنظفات وخضروات، بأسعار تقل عن نظيرتها بالأسواق بنحو 25 %.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، حيث يتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن يوميا بالأسعار الآتية:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 335 جنيهًا

كيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيهًا.

كيلو الضأن البلدي 360 جنيهًا.

كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا.

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما تقوم وزارة التموين بضخ الأسماك بفروع المجمعات الإستهلاكية في عرابي، والسيدة زينب، ودير الملاك، كما تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ، بضخ السمك بأنواعه في 9 فروع تابعة للشركة.

وأكدت وزارة التموين أن الأسماك التي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية تتميز بأنها طازجة يوميًّا، مشيرًا إلى أن الأسعار التي يقدمونها تعد أقل بكثير مقارنة بأسعار السوق.

وأضافت أن سعر البلطي داخل المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 95 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين 130 و140 جنيهًا، كما أن سعر البوري يصل إلى 175 جنيها بتخفيض نحو 40 % عن نظيره بالأسواق الأخرى.

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