الثلاثاء 07 يناير 2025
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التموين: صرف 30 % من المقررات لأصحاب البطاقات خلال يناير

السلع التموينية
السلع التموينية
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 تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير، حيث انتهت من صرف 30 % من المقررات التموينية لأصحابها. 

وتوفر وزارة التموين 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه. 

كما توفر الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًّا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.

ويصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه. 

 

ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2025 

 وأكدت  وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2025، وجاءت أسعار السلع كالآتي: 

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

 

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

 

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

 

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيها.

 

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

 

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

 

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

 

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

 

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

 

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

 

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

 

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

 

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

 

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

 

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

 

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

 

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

 

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

 

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

 

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

 

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

 

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

 

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

 

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

 

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

 

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

 

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه

 

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