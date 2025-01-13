الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوزتبه يكتسح قاسم باشا بخماسية نظيفة في الدوري التركي

فريق جوزتبه
فريق جوزتبه

الدوري التركي، اكتسح فريق جوزتبه نظيره قاسم باشا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جورسيل أكسل في الدوري التركي الممتاز. 

ولعب فريق قاسم باشا بعشرة لاعبين من الدقيقة 71 بعد طرد نيكولاس أوبوكو. 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد جوزتبه للنقطة 31 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما يحتل قاسم باشا المركز الـ11 برصيد 21 نقطة. 

ويتصدر جالاتا سراي قمة الترتيب حاليا برصيد 50 نقطة. 

تشكيل جوزتبه أمام قاسم باشا 

مورينيو ينتقد حكام الدوري التركي

في صعيد متصل واصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فناربخشة، هجومه على حكام الدوري التركي، في الموسم الحالي، بعد خسارة فريقه أمام جالطة سراي، بهدفين لهدف في الدوري التركي.

وتسببت المباراة في إصدار جالطة سراي لبيان صحفي، طالب خلاله بالاستعانة بحكام أجانب على الفور، من أجل تحقيق العدالة.

واتفق مورينيو في ذلك، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "كان الجميع يقولون نفس الشيء، فضيحة،  لقد تعلمت كلمة جديدة باللغة التركية، أعتقد أن بعض وسائل الإعلام يحبون ذلك، حتى الفائزون يحبون ذلك، هو أسوأ شيء على الإطلاق، لأن الفوز بأي شكل والفوز بتلك الطريقة هو أسوأ شيء على الإطلاق".

وواصل: "نحن نشعر بأجواء سامة، من الواضح أننا نشعر بها، لم أر شيئًا مثل هذا من قبل، بعد 25 عامًا كمدرب و35 عامًا في كرة القدم، و10 كمساعد، إنه أمر يتجاوز أي شيء يمكن فهمه، "هذا هو الدوري الذي أعمل فيه، وسوف يكون هكذا لمدة عامين على الأقل (مدة عقده)، ولكن هذا هو دوريك".

وأوضح: "هذا هو دوري كل طفل يحب كرة القدم، ويحلم بأن يكون لاعب كرة قدم، إذا كنت سعيدًا بهذا الوضع الحالي، فكن سعيدًا، لا أعتقد أن هذا شيء يمكن أن يحله نادٍ واحد بشكل فردي".

واستكمل: "في المباراتين الأخيرتين تحدثنا عن خمس بطاقات حمراء كان يجب منحها ضد خصومنا، يعرف المنافسون كيف يمكنهم اللعب ضدنا ويشعر لاعبونا بذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري التركي اخبار الدوري التركي قايم باشا الدوري التركي الممتاز

مواد متعلقة

مفاجأة، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا

جروس يرفض وساطة أحمد سليمان لاستمرار ميشالاك في الزمالك

موعد سفر بعثة الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للطائرة في قطر

قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة العربية للطائرة في قطر

أرقام الفلسطيني عمر فرج مع الزمالك (إنفوجراف)

الزمالك راحة من التدريبات اليوم قبل مواجهة حرس الحدود

بعد خروجه معارا، أرقام هزيلة للفلسطيني عمر فرج مع الزمالك

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج معارا ويوضح الأسباب في بيان رسمي

ads

الأكثر قراءة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 13 يناير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طبيب بالمعاش داخل شقة بـ15 مايو

دونجا ينذر الإسماعيلي على يد محضر واتحاد الكرة يصدم مسئولي الدراويش

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العجين في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير فى القريب

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية