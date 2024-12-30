تسبب في إيقاف الدوري التركي، تعرف على حكم مباراة السعودية وعمان بخليجي 26

خليجي 26، قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، تعيين الحكم التركي خليل أوموت ميلير، لإدارة مباراة السعودية وعمان في دور نصف النهائي.



وبحسب شبكة "الكأس" القطرية، اختارت اللجنة المنظمة لكأس الخليج أوموت ميلير لإدارة المباراة المرتقبة، على أن يعاونه مواطناه كيريم إيرسوي، وإبراهيم شيجلار، ويتولى الجزائري مصطفى غربال مهام الحكم الرابع.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو، المساعد الياباني إيدا جامبي، ويعاونه الإماراتي محمد عبيد.

أوموت بطل أزمة الهلال والشباب بالدوري السعودي

وكان أوموت ميلير بطلا لأزمة كبرى، في مباراة الهلال والشباب، التي أقيمت يوم 30 نوفمبر الماضي، ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز الزعيم 2-1.

فبعدما كان الشباب متقدما بهدف عبد الرزاق حمد الله، تعادل الهلال، ثم طرد الحكم التركي، نادر الشراري مدافع الليوث، في لعبة سجل منها الزعيم هدف الفوز.

وأثارت تلك اللعبة جدلا تحكيميا كبيرا في الأوساط السعودية، خلال الفترة الماضية.

وأصدر الشباب حينها بيانا، قال فيه إن "إدارة النادي رفعت شكوى رسمية إلى لجنة الحكام، التي بدورها اجتمعت مع إدارة النادي، وأقرت خلال الاجتماع بوقوع أخطاء تحكيمية، أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة".

ولاحقا، أكد مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة لن تتعامل مع أوموت ميلير مستقبلا.

توقف الدوري التركي

ولا ينسى الحكم التركي أبدًا تاريخ 11 ديسمبر 2023، حين نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للهجوم في نهاية مباراة في الدوري التركي بين فريقي أنقرة جوجو وتشيكور ريزيسبور، وهي الحادثة التي أدت إلى إيقاف جميع مباريات الدوري التركي لكرة القدم لمدة أسبوع.



وتعرض ميلر للاعتداء من فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة، كما تعرض للركل من قبل رجلين آخرين أثناء وجوده على أرض الملعب، وتم نقله سريعًا إلى المستشفى، ليخرج بتقرير طبي ينص على تورم عينه اليسرى إضافة إلى وجود إصابة في رأسه، علمًا بأنه خرج من الملعب تحت حماية أجهزة الشرطة، بسبب غضب جماهير أنقرة.



وهدد الحكم بالاعتزال بسبب هذه الأزمة حتى تم القاء القبض على رئيس نادي أنقرة.

موعد مباراة منتخب عمان أمام السعودية

ويلتقي المنتخب العماني متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى نظيره السعودي وصيف المجموعة الثانية، في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر الحالي، على ملعب جابر المبارك.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خليجي 26 وهي (السعودية، البحرين، الكويت، عمان).

وتأهل منتخبا الكويت صاحب الأرض والجمهور، وعُمان عن المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليجي 26، بينما حجز منتخبا السعودية، والبحرين مكانهما في نصف نهائي بطولة كأس خليجي 26.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26

تذاع مباراة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، على قنوات AD Sports 1 HD، Alkass One HD، Kuwait Sports HD، Dubai Sports 1 HD.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت "البلد المضيف"، عمان، قطر الإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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