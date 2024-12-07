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رياضة

جوارديولا يعتذر لـ مورينيو بعد إشارة ألقاب البريميرليج

مورينيو
مورينيو

قدم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، اعتذارا للبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة.

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا كنت قد أزعجته، فأنا آسف للغاية، لكن الأمر كان مزحة، الحقيقة أنه لديه 3 ألقاب وأنا لدي 6، وهذا أمر واقع.. لكن النية كانت حسنة تماما".

وشدد: "أعتقد أننا، مع فرقنا - هو مع تشيلسي، وأنا مع مانشستر سيتي - يمكننا الجلوس على الطاولة مع سير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر، أليس كذلك؟ بسبب العدد الكبير من الألقاب التي فزنا بها. وأنا واثق تماما أن التهنئة ستأتي عاجلًا أم آجلًا على ما حققناه".


يذكر أن جوارديولا أراد الدفاع عن نفسه، بالإشارة إلى ألقابه الـ6 في البريميرليج، خلال خسارته أمام ليفربول (0-2) في البريميرليج.

وعندما سئل بيب عن تقليده لما فعله مورينيو من قبل (إشارة سبيشيال وان إلى تحقيقه 3 ألقاب)، قال جوارديولا إنه فاز بـ6 ألقاب، بينما نظيره البرتغالي حقق الدوري الإنجليزي 3 مرات فقط.

ورد مورينيو على جوارديولا قائلا: "بيب قال قبل أيام، إنه فاز بستة ألقاب للدوري الإنجليزي مقابل ثلاثة لمورينيو".

واستدرك المدرب البرتغالي: "لكني حققت ألقابي بعدل ونزاهة.. لا أريد الفوز بينما أواجه 150 دعوى قضائية.. وإذا خسرت، سأبارك لخصمي"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى الاتهامات التي يواجهها مانشستر سيتي في إنجلترا بخرق اللوائح المالية.

 

ورد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة التركي، على التصريحات الأخيرة للإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حيث قال إنه فاز بضعف عدد ألقابه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: ”لقد قال جوارديولا شيئًا. لقد فاز بستة ألقاب وفزت أنا بثلاثة ألقاب، ولكنني فزت بنزاهة وشرف”.

وأضاف:”إذا خسرت، أود أن أهنئ خصمي لأنه كان أفضل مني. لا أريد الفوز بالتعامل مع 150 دعوى قضائية”، في إشار بوضوح إلى الـ 115 تهمة التي يواجهها مانشستر سيتي حاليًا.

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