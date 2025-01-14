انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم.. تعليمات مشددة من قطاع المعاهد لرؤساء اللجان.. ورسالة خاصة من رئيس القطاع للطلاب في ليلة الامتحان

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته من أجل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء في كافة محافظات الجمهورية وسط تعليمات وإجراءات مشددة من قبل قطاع لضمان نجاح سير أعمال الامتحانات.

حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية والنحو والصرف.

تحذيرات قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمراقبين قبل بدء الامتحانات

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أى شيء يساعد على الغش باللجان.

2- ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذى المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص فى المسودات فقط وعلى الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أى متعلقات داخل ورقة الإجابة.

3- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.

4- عدم تحرك أى طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة، واختفاء أى ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض الطالب الذى لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

5- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.

6- اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

7- لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة ويحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأى حال من الأحوال وفى حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

8- عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

9- التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات الصحيحة بصورة متكررة.

10- على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهى الخاص به.

11- عند امتحان الطالب المواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

12- على الطالب كتابة رقم السؤال وإجابته فقط ولا يضيع الوقت فى كتابة رأس السؤال فى ورقة الإجابة.

ومن جانبه اجتمع الشيخ فواز عبادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وعبدالرحيم ربيع، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، برؤساء ومساعدي لجان الشهادة الابتدائية، والإعدادية الأزهرية، بقاعة الاجتماعات بمجمع معاهد مدينة نصر، لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لانطلاق الامتحانات.

استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية بالقاهرة الأزهرية

وخلال الاجتماع، أكد رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، على ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، استعدادًا لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الإمتحانية، مشددًا على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان.

وأكد الشيخ فواز عبادي، أن يعطي كل طالب حقه في الاختبارات الشفوية، وأن هناك دورا فعالا لضبط أعمال الاختبارات الشفوية، والتزام السادة المراقبين ومساعدي ورؤساء اللجان بجميع ضوابط أعمال الامتحانات، حتى تخرج الامتحانات بدون أي معوقات.

من جانبه أوضح مدير إدارة الامتحانات، أن غرفة العمليات بالمنطقة على استعداد تام وجاهزية، للتواصل الفوري مع رؤساء اللجان، بهدف تذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب بشأن امتحانات نصف العام الدراسي

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة تشجيعية إلى طلاب وطالبات الأزهر الشريف، حيث دعاهم إلى استثمار هذه اللحظات لإثبات جدهم واجتهادهم طوال العام الدراسي.

وأكد الشيخ عبد الغني في رسالته على أهمية التركيز والهدوء والثقة بالنفس خلال أداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن قراءة الأسئلة بعناية والبدء بالإجابات التي يعرفها الطالب أولًا هي خطوات أساسية لتحقيق التفوق. وقال: "التفوق يحتاج إلى جهد وصبر، واعلموا أن لكل مجتهد نصيب، وأن النجاح هو ثمرة تعبكم وسعيكم المستمر".

وختم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالته بالتأكيد على دعم كافة العاملين بالقطاع للطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم نحو تحقيق النجاح والتفوق.

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