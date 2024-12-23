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إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
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 أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إعادة فتح التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2024-2025.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن ذلك يتم بصفة استثنائية ونهائية اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 24-12-2024 وحتى الخميس 26-12-2024.

 

استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

 وكان قد أعلن  قطاع المعاهد الازهرية  فى وقت سابق موعد فتح باب التقدم لامتحان الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2024/ 2025، مع الالتزام بالتعليمات الآتية:

 

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

1- يقوم الطالب بعد ملئ الاستمارة والتأكد من صحة جميع بياناتها بطبعها وتسليمها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها من واقع سجلات الطالب والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها بملف الطالب.

2- يرفق مع الاستمارات كشوف 2ج الإلكترونية على أن يتم التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملا ورقمه القومى، والتأكد من مطابقتهما لشهادة ميلاده.

3- على شيخ المعهد تشكيل لجنة من المدرسين والإداريين الأكفاء تكون مهمتهم مراجعة البيانات التي حررها التلاميذ من واقع السجلات وشهادات الميلاد، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة المشكلة، وتعتمد من شيخ المعهد، وفي حالة وجود تصويب في أي بيان يتم التوقيع على التصويب من قبل اللجنة، وأن يوقع التلميذ أيضا علي التصويب، ويحتفظ المعهد بتشكيل اللجنة من المراجعين وتوقيعاتهم، ويحفظ بالمعهد للرجوع إليه عند الحاجة.
4- في حالة وجود بيان خطأ للطالب يقوم مسئول التحول الرقمى بالمعهد بتصحيح البيان على البرنامج بعد التأكد من صحة البيان من واقع ملف الطالب بالمعهد.

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"المعاهد الأزهرية" يعلن موعد تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

5- تقوم إدارة امتحانات المنطقة بوضع الآلية المناسبة لاستلام الاستمارات الإلكترونية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومعاهدها، تمهيدًا لبدء دورة العمل في التحضير لامتحانات الشهادات وإعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26/ 12/ 2024.

7- يتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية من الإدارة المركزية للامتحانات إلى إدارات امتحانات المناطق يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025م.

 

 

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