الأحد 12 يناير 2025
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استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية بالقاهرة الأزهرية

اجتماع منطقة القاهرة
اجتماع منطقة القاهرة الأزهرية
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اجتمع الشيخ فواز عبادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وعبدالرحيم ربيع، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة اليوم الأحد، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، برؤساء ومساعدي لجان الشهادة الإبتدائية، والإعدادية الأزهرية، بقاعة الاجتماعات بمجمع معاهد مدينة نصر، لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لانطلاق الامتحانات.

استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية بالقاهرة الأزهرية

وخلال الاجتماع، أكد رئيس منطقة  القاهرة الأزهرية، على ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، إستعدادًا لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الإمتحانية، مشددًا على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للإمتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان.

 

وأكد فضيلة الشيخ فواز عبادي، أن يعطي كل طالب حقه في الاختبارات الشفوية، وأن هناك دور فعال لضبط أعمال الاختبارات الشفوية، والتزام السادة المراقبين ومساعدي ورؤساء اللجان بجميع ضوابط أعمال الامتحانات، حتى تخرج الامتحانات بدون أي معوقات.

 

من جانبه أوضح مدير إدارة الامتحانات، أن غرفة العمليات بالمنطقة على استعداد تام وجاهزية، للتواصل الفوري مع رؤساء اللجان، بهدف تذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ.

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