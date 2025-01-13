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كان بيدافع عن شقيقه، تفاصيل إصابة طالب ثانوي على يد 4 أشخاص

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي، بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالأذن اليمنى، خلال مشاجرة مع 4 آخرين بسبب دفاعه عن شقيقه الأصغر، بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد خ.ح.، 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الجهة اليسرى وجرح قطعي بالأذن اليمنى، ادعاء تعد من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب، اتهم كل من: وسيم خ.م. 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، وشقيقيه بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وذلك لتدخله للدفاع عن شقيقه أثناء تعديهم عليه بالضرب أمام المدرسة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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