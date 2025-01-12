إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإحدى قرى محافظة أسيوط.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بإحدى قرى مركز ساحل سليم، وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالعصي والشوم بسبب خلافات على الجيرة أسفر عنها إصابة 4 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجرى ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.