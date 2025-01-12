الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإحدى قرى محافظة أسيوط.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بإحدى قرى مركز ساحل سليم، وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالعصي والشوم بسبب خلافات على الجيرة أسفر عنها إصابة 4 أشخاص.

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وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجرى ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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