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قمر الذئب، بدر رجب يزين ليلة الغد

القمر، فيتو
القمر، فيتو
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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في 14 يناير حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%  وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 13 إلى 16 يناير.

 

البحوث الفلكية: القمر يدخل في طور التربيع الأول وهذه نسبة لمعانه

القمر في منطقة الحضيض الليلة


 

قمر الذئب يزين سماء الغد

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج البيوت، كما يُعرف أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد (الكريسماس).

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.


ويشرق القمر البدر في 14 يناير بعد غروب الشمس مباشرة  ويكون مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يغربا مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.. ومن الجدير بالذكر أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة.. وهو يظهر كسحابة مجسمة في كوكبة السرطان كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط.
ويكون كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومان) في حالة تقابل مع الشمس في 16 يناير، أي عندما تغرب الشمس في جهة الغرب يكون المريخ قد أشرق بالفعل جهة الشرق، ويظل مرئيا في السماء طوال الليل، ويغرب عندما تلوح الشمس بالشروق صباح اليوم التالي، وهو أفضل وقت لرؤية كوكب المريخ بالعين المجردة وتصويره خلال العام.

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس الحشد النجمي المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية برج السرطان بدر رجب اكتمال القمر

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