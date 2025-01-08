الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

القمر في منطقة الحضيض الليلة

القمر،فيتو
القمر،فيتو

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن  القمر اليوم 8 يناير يكون في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيًّا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 370,000 كم

 

 وصرح تادرس بأن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاق إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم، وعلى كل حال تزيد ظاهرة المد والجزر عموما أثناء وجود القمر في الحضيض.

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وفي 9 يناير، يتراءى القمر مقترنًا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 3:10 صباحا تقريبا، علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع..

 

كوكب الزهرة فى أقصى استطالة


وفي 10 يناير يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة له تبلغ 47.2 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، لذلك تكون فترة بقائه في السماء هي الأطول حيث يغرب في الـ 8:50 مساء تقريبا..
 

 

القمر وكوكب المريخ والنجم بولوكس


ويتراءى القمر في 13 يناير في الأفق الشرقي بعد غروب الشمس مباشرة  مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومانية) والنجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم) في اقتران ثلاثي رائع  في برج الجوزاء (التوأم) حيث نراهم بالقرب من بعضهما البعض في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد صباح اليوم التالي في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس..
 

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية الحشد النجمي بلايدس Pleiades الثريا المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية منطقة الحضيض الدكتور أشرف تادرس

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