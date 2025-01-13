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حوادث

المشدد 5 سنوات لسائق متهم بالاتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح ناري بالوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق  بالسجن المشدد 5 سنوات، في الإتجار بالهيروين المخدر وحيازة سلاح ناري، بمنطقة الوايلي.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه باخذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر داخل كيس بلاستيك شفاف اللون، وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على ع. ا سائق، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 5 لفافات من الهيروين المخدر وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الربح والاتجار غير المشروع والسلاح الناري للدفاع عن تجارته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة الوايلي أمن القاهرة

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