جيش الاحتلال: إصابة 5617 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة بينهم 833 حالة خطيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إصابة 5617 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان علي قطاع غزة من بينهم 833 إصابتهم خطيرة.

وأشار جيش الاحتلال، إلي إصابة 2566 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 495 إصابتهم خطيرة.

كتائب القسام تعلن تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند إسرائيليتين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن عناصرها فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند لدى وصول قوة لنجدة الجنود المتحصنين في مبنى بالنجيلي وسط رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام أن الاشتباك ما زال مستمرا في منطقة النجيلي بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية بغزة.

كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية من 25 جنديا في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن عناصرها استهدفت قوة إسرائيلية تتكون من 25 جنديا تحصنت بمبنى بالنجيلي وسط رفح الفلسطينية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

ومنذ قليل، أفادت مصادر إعلامية عبرية، بمقتل 5 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 آخرين في استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

البحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن فرق إنقاذ إسرائيلية توجهت إلى معبر إيرز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحدث الأمني الأخير في قطاع غزة أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكر موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي، أن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وأن مروحيات تجلي الجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

معارك شمال قطاع غزة

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت القناة 12 العبرية، أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

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