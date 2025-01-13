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خارج الحدود

أبو عبيدة: مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان اليوم الاثنين،  عن مقتل 10 جنود وإصابة العشرات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي  خلال الـ72 ساعة الأخيرة في شمال قطاع غزة.

 مقتل أكثر من 10 جنود إسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

 

وقال أبو عبيدة  إنه "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف  أن "الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".

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وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري على غزة  في أكتوبر 2023.

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جيش الاحتلال غزة كتائب القسام أبو عبيدة خسائر جيش الاحتلال

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