الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

البحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن فرق إنقاذ إسرائيلية توجهت إلى معبر إيرز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

مقتل وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة

 وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية  أن  الحدث الأمني الأخير في قطاع غزة أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه.

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أبو عبيدة: مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين  ذكر موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي، أن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وأن مروحيات تجلي الجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب 

 

 ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت  أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة  يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
 ومن جانبها ذكرت  القناة 12 العبرية، أن  هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

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قطاع غزة معبر إيرز خسائر جيش الاحتلال

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