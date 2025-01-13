محافظ الأقصر يتابع رصف وتمهيد الطرق بمدينة أرمنت

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمركز ومدينة أرمنت، فى ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال رصف وتمهيد الطرق على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

تمهيد الطرق في الأقصر



تفقد محافظ الأقصر خلال جولته أعمال الرصف التي تمت بمدينة أرمنت، حيث تفقد طريق ترعة سواحل أرمنت بدءًا من الإدارة التعليمية حتي أرمنت الحيط بمسافة ٣ كم تقريبًا.



ووجه "عماره" مسؤولى مديرية الطرق للبدء في رصف الطريق من أمام مجمع المحاكم بأرمنت مرورًا بـ مصنع السكر وحتي الشارع المؤدي لمجلس المدينة وذلك بعد انتهاء أعمال كافة المرافق.



وجاء ذلك بحضور كل من دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء أ.ح هشام الشيمى السكرتير المساعد واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت وعلى سيد رئيس مدينة الطود والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

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