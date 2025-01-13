افتتاح معرض معا نستطيع بكلية الفنون الجميلة في الأقصر (صور)

شهدت جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، افتتاح معرض "معا نستطيع " بكليّة الفنون الجميلة، لطلاب الفرقة الثالثة شعبة فن الكتابة والرسوم المتحركة بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، بقاعة العرض الرئيسية بالكلية تحت إشراف الدكتور أحمد حسن محمود الشعراوي أستاذ الجرافيك ومساعد ورئيس قسم الجرافيك سابقا، ومنسق المعرض، أبانوب عادل كامل صليب المعيد بقسم الجرافيك.

وافتتح المعرض الدكتور أحمد محى، عميد كلية الفنون الجميلة، برفقة كل من الدكتور رمضان عبد المعتمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يوسف محمود إبراهيم رئيس قسم النحت والعميد السابق للكلية، والدكتور أحمد حسن الشعراوى أستاذ مقررى تصميم ورسم كتاب ومناظر خلفيات رسوم متحركة ( موضوع المعرض، ولفيف من الهيئة المعاونة والطلاب والخريجين والباحثين.

ويضم المعرض أكتر من مائتي عمل منفذين بخامة ألوان الجواش على الورق منهم مجموعة أعمال تمثل الهوية البصرية للبيئة الأقصرية من خلال رصد الأماكن الأثرية والطبيعية كمرسى المراكب ومسجد أبو الحجاج ومعبد الأقصر هذا إلى جانب تجربة عملية لتطوير التصميمات والمنتجات والتى تمثلت فى استحداث تصميمات جديدة للعب الأطفال للفئات العمرية المختلفة.

أنشطة كلية فنون جميلة بجامعة الأقصر

ويهدف إلى ابتكار تصميمات جديدة للعناصر المكونة للعبة الشطرنج بهدف تنفيذها بالفعل ومحاولة إنتاج كميات عديدة يمكن تسويقها بالسوق المصرى، كما صاحب المعرض عروض تقديمية للطلاب تمثلت فى تسع مجموعات بمجموع 58 طالب لعرض اطروحاتهم التصميمية فيما يتعلق بلعبة الطفل والشطرنج.

واختتم المعرض بتكريم الطلاب ومجموعات العمل وتوزيع شهادات التقدير الخاصة بهم، كما تقدم الدكتور وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم عدد ست جوائز تشجيعية للطلاب المتميزين تشجيعا لهم وتحفيزهم على المضى قدما بهذا النهج الراقى.

وأعرب عميد الكلية ووكيل الكلية عن سعادتهما ورصدهما الجهد الواضح والتفانى فى العمل الذى قدمه الدكتور أحمد حسن الشعراوى المشرف العام على المعرض ورئيس قسم الجرافيك سابقا وأستاذ المقررين ومعاونه أبانوب عادل كامل صليب على مدار الفصل الدراسى الأول كاملا للعام الجامعى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م والذى كان نتاجه هذا المعرض.

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