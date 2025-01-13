رئيس مدينة الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث شكاوى المواطنين

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمناقشة شكاوى المواطنين في لقاء اليوم المفتوح بمقر مجلس مدينة الأقصر، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تنظيم لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بكل مركز ومدينة بصورة دورية أسبوعية منتظمة لحل مشاكل المواطنين في جميع القطاعات الخدمية وإيجاد حلول فورية لها وبأسرع وقت ممكن.

لقاء اليوم المفتوح



وجرى خلال اللقاء بحث طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين تنوعت بين مشاكل خاصة بمديرية الاسكان وقطاع الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والتضامن الإجتماعى.



ووجه رئيس مدينة الأقصر، الجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد علي المشاكل التي تم عرضها وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

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